Миротворец Трамп объявил о наземных ударах по Венесуэле и Колумбии

США начинают бороться с контрабандой наркотиков из Латинской Америки на суше. О скором старте наземных ударов объявил Дональд Трамп на встрече с журналистами.

По его словам, удалось установить почти полный контроль над морским наркотрафиком. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Вашингтон вступил в эту битву, чтобы сохранить жизни трехсот тысяч человек.

На бывшей военно-морской базе в Пуэрто-Рико американские войска продолжают наращивать потенциал - там замечены грузовые и спасательные самолёты, а сегодня ночью у побережья Венесуэлы пролетели два истребителя ВВС США.

Трамп упомянул и о масштабном производстве наркотиков в Колумбии. Так что удары могут быть нанесены по наркоторговцам и в других латино-американских странах.