Трамп примирил Таиланд и Камбоджу

Таиланду и Камбодже удалось договориться о прекращении огня. Об урегулировании конфликта заявил Дональд Трамп. Американский президент в соцсети рассказал о результативных телефонных переговорах с лидерами стран.

По словам хозяина Белого дома, эскалация могла бы перерасти в масштабную войну, но теперь Бангкок и Пномпень готовы к миру.

Всю прошедшую неделю Камбоджа и Таиланд обстреливали спорные приграничные территории, есть значительные потери среди военных с обеих сторон. Сотни тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.