Собственником квартиры Ларисы Долиной до сих пор значится другой человек: как такое возможно?

Лариса Долина оказалась в центре скандала после продажи квартиры. Певица отдала жилье ниже рыночной стоимости, находясь под воздействием мошенников. Суд постановил вернуть квартиру артистке. Но покупательница Полина Лурье считает, что честно купила недвижимость и борется за свои права.

Многие встали на сторону Лурье и потребовали, чтобы Долина вернула покупательнице деньги. Однако сама Полина хочет не возврат суммы, а жилье. Более того, вскрылось, что по документам Лурье все еще значится собственницей квартиры Долиной.

При этом в апартаментах живет Лариса Александровне с дочкой и внучкой. Они отказываются освобождать квартиру и съезжать. Лурье надеется, что Верховный суд пересмотрит дело в ее пользу и выселит артистку и ее родственниц.

Эксперты отмечают, что собственником жилья все еще значится последний покупатель из-за того, что сделка оспаривается в суде. Как только стороны перестанут судиться, Долина сможет переоформить квартиру на себя. В Сети смеются, что если Полина Лурье будет и дальше подавать апелляции, то Лариса Александровна еще и на налоге на недвижимость сэкономит.