Французские фермеры закидали навозом административные здания

Навоз как орудие протеста. Ставшее уже традиционным средство применили французские фермеры на юго-западе страны: машины и здания муниципалитетов залили отходами жизнедеятельности животных. Тюками соломы и покрышками перекрыли крупную трассу.

Профсоюзы призывают блокировать дороги по всей республике. Они требуют от властей отменить массовый принудительный забой больного скота и расширить вакцинацию. Недовольство вызывают и планы заключить торговое соглашение с Латинской Америкой. Оно приведёт к тому, что во Францию хлынет дешевый экспорт.

Протестуют и греческие фермеры. Они перекрыли один из крупнейших портов - Салоники. Аграрии требуют ускорить выделение субсидий ЕС на поддержку сельского хозяйства.