Собянин: Участники "Академии инноваторов" создали более тысячи стартапов

В этом году столичная программа по развитию молодёжного предпринимательства и созданию стартапов "Академия инноваторов" объединила около сорока тысяч участников. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, они привлекли свыше миллиарда рублей инвестиций и грантов, запустили более шести с половиной тысяч проектов и провели почти двести пилотных тестирований на городских и коммерческих площадках.

"Академия инноваторов" - один из наиболее востребованных и эффективных инструментов Москвы по поддержке технологических предпринимателей. Им помогают на всех стадиях - от проработки продукта до выхода к заказчикам и инвесторам. В настоящее время идёт приём заявок на восьмой поток программы. Присоединиться можно до 26 января, возраст участников от 14 лет.