Завершена реставрация церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках

Завершилась реставрация церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках. Об этом на своём сайте сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что храм построил боярин Фёдор Шереметев в XVII веке. Через какое-то время здание надстроили, увенчали шпилем и пристроили к нему колокольню.

Сегодня храм - один из символов района Вешняки. Реставрация церкви потребовалась из-за того, что со временем она начала постепенно оседать, поэтому в первую очередь строители укрепили фундамент. Также были проведены большие работы внутри храма.