Москва направит более 220 миллиардов рублей на создание современных производств

Более 220 миллиардов рублей направят столичные власти на создание современных производств в течение ближайших трёх лет. Об этом объявили на ежегодном отчетном мероприятии Союза Московской торгово-промышленной палаты "Деловой пульс столицы". При этом около 66 миллиардов пойдут на поддержку предпринимательства, создание и продвижение продукции, выпущенной в мегаполисе.

В ходе пленарного заседания участники также обсудили развитие инвестиционного потенциала города, социальные бизнес-инициативы, реализацию национальных проектов. Предпринимателям, достигшим наибольших успехов в данных направлениях, организаторы вручили общественные и отраслевые награды.