В Брюсселе решили, что делать с российскими активами и как обойти противодействие отдельных стран: бессрочная заморозка российских активов согласована. Чиновникам Брюсселя больше не нужно собираться каждые полгода и бояться, что Венгрия и Словакия вновь наложат на решение Еврокомиссии вето. Теперь их можно просто не спрашивать. Свобода слова в Европе позволена только конкретным странам и людям. Четыре европейские страны высказались против передачи Украине так называемых репараций из кошелька российских активов.

К бастующей несколько месяцев Бельгии присоединились Болгария, Мальта и Италия. Призывают найти альтернативный вариант финансирования киевского режима. Издание Politico подводит неутешительный вывод: стройный хор европолитиков с каждым днём звучит всё фальшивее.

Венгрию и Словакию хоть Брюссель и лишил возможности выражать своё мнение в рамках коллективной Европы, высказывать кулуарно запретить не может. Премьер Словакии Роберт Фицо жёстко осудил инициативу передать Украине замороженные российские активы. Отрёкся он и от планов ЕС в отношении Москвы. "Я не буду поддерживать ничего, что приведёт к поддержке военных расходов Украины, даже если нам придётся сидеть в Брюсселе до нового года", - сказал Фицо.

Прекращение войны на Украине невыгодно Европе, об этом неоднократно заявляли сами брюссельские чиновники. Новостной портал Axios сообщает: несколько неназванных европейских лидеров прямым текстом советовали Зеленскому не торопиться заключать сделку по миру, которую ему предлагает Дональд Трамп. Речь, в частности, идёт об уступке подконтрольной Киеву территории.

Wall Street Journal сообщает: в эти выходные в Берлине спецпосланник Трампа Стив Уиткофф намерен встретиться с Владимиром Зеленским. В переговорах, по информации издания, по традиции, примут участие Макрон, Стармер и Мерц. Впрочем, стопроцентной гарантии, что встреча в принципе состоится, никто дать не может.