Владельцам гостевых домов напомнили об обязательной регистрации

Со следующего года гостевые дома в России внесут в единый реестр. Этой осенью в семнадцати регионах страны стартовал эксперимент по классификации такой недвижимости. Собственники должны пройти процедуру самооценки. Без этого с января 2026 года не только работать, но и рекламировать свой объект будет нельзя.

Пока всё основано на доверии. Документы на землю и постройку подают в онлайн-режиме. Одно из главных условий - гостевым домом считается только тот, в котором проживает и сам хозяин.

Требования адекватные: не более 15 номеров на 45 гостей; минимум шесть квадратных метров на человека; регулярная уборка, смена белья, наличие интернета. Гостевые дома больше не абстрактный объект размещения. Благодаря положению о классификации появились требования к пожарной безопасности, вентиляции, доступу к воде, освещению. Прописаны даже минимальные размеры комнат и кроватей. Так что туристы, заселяясь в такие номера уже знают, чего ожидать.

В 17 регионах пока регистрацию прошли чуть более тысячи гостевых домов. Треть из них – крымские объекты. Для многих владельцев регистрация в реестре - ещё и возможность узаконить свой бизнес. Объекты чаще всего возведены на землях для индивидуального жилищного строительства, где запрещена коммерция. Теперь можно выйти из тени. Тем, кто не пройдёт регистрацию грозят штрафы за нецелевое использование земельного участка.