Москвичам предложили посмотреть на небо: ночью ожидается звездопад

Этой ночью начнётся самый мощный звездопад года - метеорный поток Геминиды. Начинать наблюдения за небосводом нужно ближе к полуночи. Радиант - это центральная область, в которой лучше всего видны вспышки от сгорающих небесных тел, будет находиться в созвездии Близнецов.

Учёные обещают более 120-ти падающих звёзд в час. Геминиды будут хорошо видны в обоих полушариях Земли в тёмное время суток до утра понедельника. По древней традиции, наблюдая за звездопадом, люди часто загадывают самые сокровенные желания.