В Москве вручили премии самым эффективным компаниям

Победителей премии "Лидеры федерального проекта "Производительность труда" наградили в Москве. Лауреатами стали столичные компании, которые в этом году показали наиболее эффективные результаты и смогли сделать работу своих команд проще и быстрее.

Лучших выбирали в шести номинациях. Состязались предприятия из самых разных отраслей: промышленность, сфера гостеприимства, госсектор, СМИ. Проект показал высокую результативность: его участники увеличили производительность труда в среднем на 52%, их общая экономическая выгода превысила 14 миллиардов рублей.

"Мы в Москве реализуем проект уже четыре года. Мы начали с технологий бережливого производства. Мы очень благодарны тем компаниям, которые поверили в нас на старте, присоединились к проекту и существенно смогли улучшить свои показатели эффективности внутренних процессов, производительности труда", - сказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.