Сюрпризы погоды: снег в Сочи и лужи на Камчатке

Резкое похолодание пришло в регионы Центральной России. После аномально тёплой для середины декабря погоды в столице установились первые морозы. Нетипично низкая температура сейчас на юге страны. В Сочи выпал снег. В горной части курорта объявлено штормовое предупреждение.

А на Дальнем Востоке сугробы стремительно тают. На Камчатке - тёплый паводок в разгар календарной зимы. Циклон принёс аномально высокую для декабря температуру, а вместе с ней ливни и мокрый снег. Это вызвало серьёзные подтопления. Центральные дороги Петропавловска-Камчатского залиты водой, на небольших проездах - снежно-водяная каша, под которой лёд.

Не без сюрпризов и в Центральной России. В Москве в пятницу вечером произошло резкое обрушение температуры, при этом осадки менялись: дождь перешёл в мокрый снег, а затем - в снегопад и метель. Улицы покрылись льдом. Коммунальные службы перевели в усиленный режим работы. При этом столицу накрыл шквалистый ветер порывами до 18 метров секунду.

Жителей столицы просят быть аккуратными на дорогах, не парковаться рядом с деревьями и не использовать их для укрытия. Есть случаи повреждения конструкций и поваленные ветви деревьев, их оперативно убирают. Ветер уронил даже ёлку на Тверской улице.

Похожая погода и в Брянске - мощная метель накрыла город всего за несколько часов. Снегопад сопровождается порывистым ветром, заметно осложняя видимость и движение на дорогах.