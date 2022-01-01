Россия ответила мощным ударом "Кинжалами" на террористические атаки Киева

В ответ на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам минувшей ночью был нанесён массированный удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также поражены объекты портовой инфраструктуры противника и склады с боеприпасами. Силы ПВО за 24 часа уничтожили два реактивных снаряда HIMARS и 169 беспилотников ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.