Собянин поздравил коллектив Московского автомобильно-дорожного университета с 95-летием

Сергей Собянин поздравил коллектив Университета МАДИ с 95-летием. Мэр пожелал преподавателям и студентам новых интересных проектов, которые сделают Москву ещё комфортнее и красивее.

Город сотрудничает с Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом уже много лет. Ещё в 1938 году по проекту профессора МАДИ Вячеслава Кириллова и архитектора Алексея Щусева в столице был возведён первый железобетонный мост - Большой Москворецкий.

Ещё выпускник МАДИ Иван Засов в 1941 году руководил грандиозной стройкой обводной дороги вокруг Москвы. Она стала прообразом современной МКАД.