На юге Москвы появятся ещё три православных храма

В Москве сегодня прошло совещание по возведению православных церквей на юге столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В частности, речь зашла об этапах строительства трёх храмов. Один из них - в честь Святой блаженной Ксении Петербуржской. Работы идут на месте бывшей промзоны "ЗИЛ". Церковь индивидуального проекта выполнят в стиле русского модерна. Снаружи здание облицуют натуральным камнем и украсят керамическими изразцами.

Также возводят храмы в честь святых архистратига Божия Михаила в Царицыне и пророка Даниила на Кантемировской.