Собянин подвёл итоги молодёжного форума "Наследие"

В Москве завершился VIII ежегодный молодёжный форум "Наследие". Об этом сообщил Сергей Собянин.

В мероприятии, целью которого была популяризация культурного наследия, приняли участие около 30 тысяч человек. Московские реставраторы обменялись мнениями и лучшими практиками с коллегами из регионов.

Ещё на форуме были большая деловая, образовательная, экскурсионная программы, конкурс студенческих работ и городской фестиваль. На мероприятии можно было поучаствовать в мастер-классах и посетить интересные лекции известных москвоведов, отметил мэр.