Ким Чен Ын высоко оценил профессионализм вернувшихся из Курской области военных

В КНДР вернулись сапёры, которые выполняли боевые задачи в Курской области. В центре Пхеньяна прошла масштабная церемония приветствия. В ней принял участие Ким Чен Ын.

Лидер республики высоко оценил успехи военнослужащих, а также их профессионализм. Кроме сапёров, он отметил связистов и военных врачей. Солдаты и офицеры работали в сложной обстановке, но с честью выполнили поставленные задачи и приобрели ценный опыт.

Военных КНДР направили в Россию в конце августа для разминирования территории. Как заявили ранее в Кремле, Москва признательна им за помощь. Между нашими странами действует соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предполагает взаимную поддержку в случае нападения на одну из сторон.