Россиян предупредили о штрафах за гирлянды за окном

Штраф от пяти до 15 тысяч рублей может грозить россиянам за гирлянды на фасаде дома, окнах или подъездах. Правда, наказание настигнет только тех граждан, которые при размещении электрических или иных украшений нарушат требования пожарной безопасности.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он напомнил о части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях. Она трактуется широко и предполагает штраф за нарушение требований пожарной безопасности.

Общественник указал: если при размещении гирлянды за окном гражданин будет сверлить стены и устанавливать кронштейны, то перед проведением таких работ нужно обязательно получить письменное разрешение от управляющей компании или ТСЖ.