Полиция расследует загадочную смерть актёра Питера Грина - злодея из "Маски"

Актёра Питера Грина нашли мёртвым в своей квартире в Нью-Йорке. Он лежал на полу лицом вниз, с травмой лица, а повсюду было много крови. Такие подробности таинственной смерти артиста сообщает The New York Post.

Причины смерти пока не установлены. В полиции заявили, что признаков насилия нет.

Грин сыграл бандита, владельца ночного клуба в фильме "Маска". Он также известен по ролям в "Криминальном чтиве", "В осаде-2", "Законе мести" и "Городе лжи". Всего в фильмографии актёра – несколько десятков картин.