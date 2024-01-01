Больной раком Карл III сделал важное заявление о своем состоянии

Карл III сообщил, что болен раком в феврале 2024 года, менее чем через полтора года после восшествия на престол. Британцы были шокированы такими новостями. Ранее дворец тщательно скрывал любую информацию о здоровье монархов. Однако нынешний король решил нарушить правило, чтобы своим примером поддержать людей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями.

Сын Елизаветы II уже практически два года борется с опухолью простаты и иногда рассказывает о ходе лечения. Накануне Карл III записал видеообращение к нации, в котором рассказал о своем здоровье. Похоже, рак отступает.

"Сегодня я могу поделиться с вами хорошей новостью: благодаря ранней диагностике, эффективному вмешательству и соблюдению предписаний врачей мой собственный график лечения рака может быть сокращен в новом году", — заявил король.

Карл III отметил, что ему повезло, ведь болезнь обнаружили на ранней стадии. Король призвал британцев следить за своим здоровьем и обращаться за медицинской помощью при первых же симптомах заболевания. Монарх рассказал, что если рак кишечника обнаружен на ранней стадии, около 9 из 10 пациентов живут как минимум пять лет, в то время как при поздней диагностике этот показатель падает до 1 из 10.

Король выразил надежду, что его опыт придаст мужества и другим людям. "Этот рубеж — одновременно личное благословение и свидетельство выдающегося прогресса, достигнутого в лечении рака, — свидетельство, которое, я надеюсь, может ободрить тех 50% из нас, кому в какой-то момент жизни будет поставлен этот диагноз", — поделился Карл III, еще раз призвав народ более ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких.