Лукашенко выпустил на свободу более ста шпионов и оппозиционеров

Александр Лукашенко помиловал более ста граждан различных стран, осуждённых за шпионаж, терроризм и экстремизм. Это сделано в рамках договорённостей с президентом США Дональдом Трампом.

В числе вышедших на свободу - Мария Колесникова, осуждённая в 2021 году на 11 лет лишения свободы за публичные призывы к захвату власти и создание экстремистского формирования. Также помилован лауреат Нобелевской премии, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий. Ещё вышел на свободу экс-кандидат в президенты Беларуси, бывший глава правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Близкий к президенту Беларуси Telegram-канал "Пул Первого" сообщает, что в числе отпущенных на свободу – граждане Беларуси, Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии, осуждённые за совершение преступлений разной направленности.

Жест доброй воли осуществлён исходя из гуманитарных принципов, общечеловеческих и семейных ценностей и направлен на ускорение развития взаимоотношений Минска и стран-партнёров Беларуси.

Всего за последние два месяца Лукашенко помиловал 156 человек, которых часть мирового сообщества считает политическими заключёнными.

Ранее сегодня специальный посланник США по Беларуси Джон Коул объявил, что Вашингтон снимает санкции с белорусского калия.