В ночь на 14 декабря над Россией уничтожены 235 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 235 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 13 регионов. Средства ПВО сработали в Крыму, на Кубани, в Московском регионе, Тульской, Калужской, Курской, Рязанской, Ростовской, Белгородской, Ленинградской, Смоленской, Псковской и Новгородской областях.

В Волгоградской области после атаки дронов загорелась нефтебаза. Ночью из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах "Домодедово", "Жуковский" и "Пулково".