Российские войска стремительно берут под контроль сёла, расположенные к югу и западу от Северска. После освобождения этого ключевого узла логистики в ДНР неонацистам нечего противопоставить нашей армии. Все трассы - под огнём артиллеристов. Вместе с операторами дронов они не позволяют врагу перегруппироваться.

Слабеет сопротивление киевских радикалов и в Харьковской области. Там уничтожен большой отряд иностранных наёмников. Вдоль обочин – брошенные в панике ящики с боекомплектом. Разведка выяснила, что накануне ВСУ планировали организовать прорыв в Купянск и направили к городу крупное подразделение наёмников. Точно известно, что среди них были граждане Бразилии, Колумбии, США и Великобритании.

О планах ВСУ взять реванш в Купянске в российской группировке знали, поэтому сразу подняли звенья истребителей. Неудачная вылазка, которая уже обернулась серьезными потерями говорит о том, что ВСУ вынуждены бросать на штурмы и передовую последние резервы.

Мощный артиллерийский удар нанесен и по позициям ВСУ на севере ДНР. В Димитрове за сутки количество блокированных националистов резко уменьшилось. Гарнизон ВСУ российским бойцам удалось рассечь на два отдельных котла. К утру один из них был полностью нейтрализован. Если несколько дней назад в городе оставались до полутысячи бандеровцев, то к воскресенью эта цифра уменьшилась на сотню.