Уничтожил склад ВСУ: подвиг старшего лейтенанта Альжанова

Старший лейтенант Ренат Альжанов, командуя танковой ротой под ударами вражеских беспилотников, вывел технику на закрытую огневую позицию и прицельной стрельбой уничтожил склад боеприпасов и живую силу ВСУ. Благодаря его мужеству поставленная задача была выполнена без потерь среди личного состава.

Старший лейтенант Саян Хаднаев, командуя самоходно-артиллерийской батареей, используя данные разведки и корректируя огонь с беспилотника, уничтожил бронегруппу противника, включая две боевые машины и два миномётных расчета с личным составом. Грамотные действия Саяна позволили мотострелкам успешно продвинуться вперед и захватить несколько опорных пунктов врага.