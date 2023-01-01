В больнице умер глава подмосковного Реутова Филипп Науменко. Ему было 39 лет.

"Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель. Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича", - написал глава Мособлдумы Игорь Брынцалов у себя в Telegram-канале.

7 декабря Науменко попал в ДТП. У него была тяжёлая черепно-мозговая травма. В больнице после сложной операции он впал в кому. Врачи не смогли спасти политика.

Науменко был главой Реутова с 2023 года, мэр состоял в "Единой России".