Силы ПВО уничтожили 94 украинских БПЛА за 3 часа

13 декабря с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 94 украинских беспилотника. В Минобороны России сообщили об уничтожении:
— 41 БПЛА над территорией Республики Крым;
— 24 БПЛА над территорией Брянской области;
— семи БПЛА над территорией Смоленской области;
— шести БПЛА над территорией Белгородской области;
— шести БПЛА над территорией Курской области;
— пяти БПЛА над территорией Орловской области;
— трех БПЛА над территорией Тульской области.
По одному дрону сбито над Калужской и Липецкой областями.