Блокировка ЕС российских активов станет объявлением войны

Блокировка Евросоюза российских активов станет объявлением войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своем выступлении во время митинга в Мохаче.

Он напомнил, что изъятие сотен миллиардов евро, принадлежащих другой стране, никогда в истории не оставалось без ответа.

"Если позволить им изъять небольшую долю своих средств, то они разграбят всю страну", — добавил Орбан.

Евросоюз согласовал заморозку на неопределенный срок российских активов, находящихся в европейской юрисдикции. Об этом стало известно в пятницу, 12 декабря.