Стрельба в старейшем университете США: есть погибшие и раненые

Два человека погибли в результате стрельбы в одном из старейших и престижных вузов США - Брауновском университете. В больнице в критическом состоянии находятся восемь раненых. Все погибшие и пострадавшие – студенты учебного заведения.

Стрельба произошла во время выпускных экзаменов. Подозреваемый пока не задержан, его поисками занимаются, в том числе агенты ФБР и американской секретной службы. О нападавшем известно очень мало. По информации местной полиции, на мужчине была чёрная одежда.

Сейчас место происшествия оцеплено, правоохранители продолжают работать на территории вуза. Всех студентов эвакуировали.