Силы ПВО уничтожили 141 украинских БПЛА за ночь

Ночью 14 декабря дежурными средствами ПВО были перехвачены 141 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:
— 35 БПЛА над территорией Брянской области;
— 32 БПЛА над территорией Республики Крым;
— 22 БПЛА над территорией Краснодарского края;
— 15 БПЛА над территорией Тульской области;
— 13 БПЛА над территорией Калужской области;
— семи БПЛА над территорией Курской области;
— четырех БПЛА над территорией Рязанской области;
— четырех БПЛА над территорией Ростовской области;
— трех БПЛА над территорией Белгородской области;
— двух БПЛА над территорией Ленинградской области.
По одному дрону сбито над Покровской и Новгородской областями, а также над Московским регионом.