Силы ПВО уничтожили 141 украинских БПЛА за ночь

Ночью 14 декабря дежурными средствами ПВО были перехвачены 141 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— 35 БПЛА над территорией Брянской области;

— 32 БПЛА над территорией Республики Крым;

— 22 БПЛА над территорией Краснодарского края;

— 15 БПЛА над территорией Тульской области;

— 13 БПЛА над территорией Калужской области;

— семи БПЛА над территорией Курской области;

— четырех БПЛА над территорией Рязанской области;

— четырех БПЛА над территорией Ростовской области;

— трех БПЛА над территорией Белгородской области;

— двух БПЛА над территорией Ленинградской области.

По одному дрону сбито над Покровской и Новгородской областями, а также над Московским регионом.