Из-за сильных снегопадов закрыто движение на пяти федеральных трассах

Непогода испытывает на прочность жителей сразу нескольких российских регионов. Сложная ситуация сохраняется в Поволжье: снежная буря стала причиной массовых аварий в Саратовской области.

На дорогах практически нулевая видимость, перекрыты пять федеральных трасс. В Энгельсском районе спасатели эвакуировали почти 150 человек из машин, застрявших в снежных заносах. Людей доставили в пункт временного размещения.

Сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду стал причиной обрыва линий электропередачи в Дагестане. Обесточены более 20 населённых пунктов. Восстановлением энергоснабжения занимаются семь ремонтных бригад.

Суровые морозы установились в Якутии. В некоторых районах термометры опустились до отметки 49 градусов ниже ноля. В младших классах школ ввели удалённый режим обучения.

Понижение температуры в ближайшие часы прогнозируют и в столичном регионе. Ночью ожидается до минус 10. Впрочем уже в начале следующей недели в Москву вернётся оттепель.