Новая дорога соединит Малую Очаковскую и Никулинскую улицы на западе Москвы

На западе Москвы в Очаково-Матвеевском построят и реконструируют дороги вдоль путей МЦД-4. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, проект повысит транспортную доступность станции "Мещерская" и всего района. У автомобилистов появятся более удобные маршруты.

В планах - сделать дорогу, которая соединит улицу Малая Очаковская с Никулинской и обновить боковой проезд. Кроме того, специалисты заменят устаревшие инженерные коммуникации, обустроят тротуары и благоустроят прилегающую территорию.