В столице Германии запланированы консультации по урегулированию украинского кризиса, они должны начаться сегодня. По данным газеты Wall Street Journal, Киев формально согласился обсуждать мирную инициативу Трампа, но при этом выдвинул ряд встречных требований, способных завести дипломатический процесс в тупик. Как пишет американское издание, режим Зеленского пытается навязать Вашингтону свое видение безопасности, а по сути максимально затянуть конфликт.

Изначально предполагалось, что переговоры в Берлине будут тайными. В прессу не должны были просочиться подробности ни о месте встречи, ни о составе участников. Американцы ранее уже высказывали недовольство тем, что украинцы сливают журналистам детали процесса урегулирования. Но Зеленский в попытке создать иллюзию своей востребованности не может удержать язык за зубами.

Основная группа поддержки Зеленского в Берлине: канцлер Мерц, премьер Стармер и президент Макрон. Президент Финляндии Стубб даже отменил визит в США. Он должен был участвовать в церемонии выкатки нового истребителя для финских ВВСУ и открыть генконсульство в Хьюстоне, но решил, что украинские переговоры важнее.

Евросоюз, имитируя видимость переговорного процесса, просто тянет время. Вся надежда евробюрократов на промежуточные выборы в США. Если республиканцы осенью следующего года утратят контроль над Конгрессом, то Трампу уже будет не до урегулирования украинского конфликта. Продержится ли до этого момента Украина - вопрос открытый.

Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта, а теперь ещё и Чехия. Кажется, в противовес так называемой коалиции желающих повоевать с Россией в ЕС складывается коалиция нежелающих становиться соучастниками откровенного грабежа. Венгерский премьер Виктор Орбан выступил категорически против того, чтобы евробюрократы вовлекали его страну в прямой конфликт с Москвой и сказал, что экспроприация российских активов - это фактически объявление войны.