Наводнения в Индонезии привели к гибели редких орангутанов

Редчайший в мире вид орангутана - тапанульский - мог полностью исчезнуть. Специалисты по охране окружающей среды бьют тревогу после масштабного наводнения в Индонезии, единственном месте обитания этих приматов. Особей насчитывалось критически мало - менее восьмисот, а после стихийного бедствия, которое обрушилось на Суматру несколько недель назад, исчезающих животных больше никто не видел.

От сородичей тапанульские орангутаны отличаются более вьющейся шерстью, меньшими размерами черепа и плоским лицом. Раньше их часто видели по берегам рек, а также на фермах - приматы с удовольствием лакомились дурианом и другими фруктами, которые выращивают в этих местах. Крики самцов разносились далеко вокруг, но в последние недели их никто не слышал.

Ареал обитания этого редкого животного стремительно сокращается. Люди активно вырубают леса с целью торговли древесиной, под плантации и ради других сельскохозяйственных нужд. К тому же в этих местах развивают гидроэнергетику и занимаются золотодобычей, не говоря уже о браконьерстве. Специалисты по охране окружающей среды называют ситуацию критической и призывают правительство срочно принять меры.