10 человек погибли в результате стрельбы на пляже в Австралии

Десять человек погибли, ещё несколько десятков ранены в результате стрельбы на пляже в Сиднее. Неизвестные открыли стрельбу на пляже Бонди-Бич на еврейском фестивале, сообщает The Sydney Morning Herald.

На месте ЧП работают бригады скорой помощи и отряды полиции. Известно, что среди погибших и пострадавших есть дети. Также погиб один полицейский.

По горячим следам удалось задержать двоих подозреваемых. Данных о россиянах среди погибших из-за стрельбы нет, сообщили ТАСС в генеральном консульстве России в Сиднее.

Ранее сегодня мужчина в чёрном расстрелял студентов одного из университетов в США. Неизвестный открыл стрельбу во время экзамена. Убиты двое, ранены восемь человек. Полиция ищет стрелка.