В Кремле готовы дать резкий ответ на изменения в мирном плане по Украине

У Москвы будут резкие возражения, если в мирный план по Украине будут внесены изменения. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Россия пока не видела предложения Евросоюза и Украины по мирному урегулированию. Их вклад вряд ли будет конструктивным, отметил Ушаков. Он также напомнил, что Москва очень чётко изложила свою позицию по мирному плану, и она была понятна американцам.

Ещё Ушаков опроверг слухи о том, что Россия обсуждала корейский вариант урегулирования ситуации на Украине. Это не так, отметили в Кремле.

Ранее в прессе был обнародован мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. Документ широко обсуждается в России и на Украине, но пока серьёзных подвижек, свидетельствующих о его скором принятии, нет. Правда, накануне глава Белого дома заявил, что в процессе урегулирования наметился прогресс.