Как развивается Филимонковский - молодой район в Новой Москве

Когда-то этими местами владел граф Алексей Мусин-Пушкин - вельможа, историк и коллекционер. А в ХХ веке в его усадьбе снимались фильмы "Гусарская баллада", "Война и мир" и "Мой ласковый и нежный зверь". Здесь проходил съезд депутатов коммунистической партии Китая. А ещё здесь есть птицефабрика, которая выпускает 150 миллионов яиц в год.

Всё это о районе Филимонковский – одном из самых молодых районов Москвы. Когда-то здесь располагался Николаевский мужской монастырь, который упоминается ещё в духовной грамоте Ивана Калиты. В 1660 году обитель упразднили, а земли передали другу царя Алексея Михайловича боярину Ртищеву. Он и основал усадьбу Никольское.

Недавно территорию вокруг усадьбы привели в порядок и восстановили мостик, ведущий к старинному храму. Его в 1709 году возвёл внук первого владельца имения Василий Ртищев в честь победы в Полтавской битве. Архитектура, близкая к западноевропейскому барокко, напоминает об эпохе петровских преобразований.

Сегодня Филимонковский район, как и вся Новая Москва, стремительно развивается. Улучшается транспортная доступность, строятся дороги и метро. Благодаря новым магистралям, жители района могут почти вдвое быстрее добраться до центра столицы.

Здесь строят новые микрорайоны с развитой инфраструктурой. Два месяца назад открыли детско-взрослую поликлинику в посёлке Птичное. В просторном шестиэтажном здании разместились диагностические кабинеты с современным оборудованием, лаборатории и женская консультация.

В новом здании разместился и Центр московского долголетия. Здесь пекут пироги, играют в шахматы и бильярд, осваивают компьютеры, занимаются рукоделием и спортом.