Мошенники стали предлагать россиянам проверить качество воды

Мошенники придумали новую схему для обмана россиян. Они звонят гражданам и предлагают проверить качество воды из-под крана, сообщили в региональном главке МВД по Петербургу.

Аферисты представляются сотрудниками "Водоканала", предлагают заменить счётчик и провести лабораторную проверку воды. Затем просят назвать код из СМС.

Далее происходит обман по уже известной схеме: преступники получают доступ к личному кабинету гражданина на портале госуслуг и всем банковским счетам.

Полиция рекомендует не озвучивать содержания смс-сообщений и по возможности перезванивать на официальный номер предприятия, от имени которого звонят неизвестные.