"Замена домофона" обошлась пенсионерке из Петербурга в 14 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге пенсионерка отдала мошенникам под предлогом замены домофона более 14 миллионов рублей. Подробности сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В течение почти четырёх месяцев женщине звонили аферисты, которые представлялись сотрудниками различных организаций. В итоге они убедили пенсионерку снять со счетов крупную сумму денег и передать её курьеру.

После этого женщина обратилась в полицию. Следователи завели уголовное дело по статье о мошенничестве и приступили к поиску аферистов.