Днём 14 декабря в небе над российскими регионами сбито 106 дронов ВСУ

В течение дня над Россией сбиты 106 беспилотников ВСУ. Киевский режим пытался атаковать Московский регион, Белгородскую, Рязанскую, Тамбовскую, Курскую, Ростовскую, Тульскую, Воронежскую, Орловскую, Калужскую и Брянскую области, сообщили в Минобороны.

Минувшей ночью в российских регионах сбили 235 украинских беспилотников. Атаке подверглись 13 регионов.

В Волгоградской области от опадения обломков загорелась нефтебаза. Ночью и днём из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах "Домодедово и "Жуковский".