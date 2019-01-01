Витражи Нотр-Дам-де-Пари украсят чернокожие персонажи

Во Франции разгорается новый скандал вокруг главного и самого известного храма столицы страны. Власти окончательно утвердили проект витражей, которые украсят Собор Парижской Богоматери.

На них изображены чернокожие люди, женщины в парандже и напрочь отсутствует христианская символика. Автор новодела - местная художница Клер Табуре, она радикально подошла к интерпретации библейских сцен. Её творения для собора уже выставлены в музее Гран-Пале.

Французы находятся в шоке, петиция за сохранение оригинального убранства храма набрала в интернете рекордные 300 тысяч подписей. Негативно о работе Табуре высказываются и искусствоведы. По их мнению, художница не владеет витражным делом и не соблюдает пропорции.

Однако, власти непреклонны - уже в середине следующего года неканонические витражи установят на южном фасаде собора. Ведь идея принадлежит самому президенту Макрону. По его прихоти в результате масштабной реставрации, которая потребовалась после сильного пожара в 2019 году, на теле храма оставят яркий современный след.