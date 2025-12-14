А были ли мошенники? Адвокат Лурье заметила необычное поведение Долиной

Лариса Долина осмысливала сделку по продаже своей квартиры. Об этом в интервью РИА Новости заявила адвокат покупательницы Полины Лурье.

Юрист Светлана Свириденко отметила, что между заключением предварительного договора и основного прошло много времени. По её словам, певица не просто ждала, а осмысливала.

Из судебных документов следует, что Долина переносила дату заключения договора о продаже квартиры на десять дней вперёд. Получается, что она действовала осмысленно, вероятно даже, не испытывая никакого давления со стороны мошенников.

"Между Долиной Л. А. и Лурье П. А. было заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 10 июня 2024 года, в соответствии с которым изменён срок заключения основного договора купли-продажи на 20 июня 2024-го", — говорится в судебных документах.

Народная артистка России Лариса Долина оказалась в центре скандала после сделки с квартирой. Певица продала своё жильё ниже рыночной стоимости Полине Лурье, находясь под воздействием мошенников. Суд постановил вернуть квартиру артистке.

Покупательница считает, что честно купила недвижимость и борется за то, чтобы певица вернула ей квартиру. Долина пообещала со временем вернуть деньги Лурье. Тем временем, на днях выяснилось, что по документам Лурье всё ещё значится собственницей купленного жилья.