Умер народный артист РФ Левон Оганезов

В возрасте 84 лет умер актер и музыкант Левон Оганезов 13 декабря, об этом сообщил ТАСС его племянник.

Актер известен ролями в фильмах "Певучая Россия", "След дождя", "Продается дача", "Бульварное кольцо", "Анна Герман. Дом любви и солнца", "Тайны кино".

Оганезов также был соведущим телевизионных программ "Клуб "Белый попугай", "Суета вокруг рояля", "Жизнь прекрасна".

В 1949 году он сыграл на рояле перед Иосифом Сталиным.

Народный артист РФ скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.