Силы ПВО уничтожили 71 украинский БПЛА за три часа

15 декабря в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 71 украинских беспилотника. В Минобороны России сообщили об уничтожении:
— 52 БПЛА над территорией Ростовской области;
— десяти БПЛА над территорией Брянской области;
— трех БПЛА над территорией Белгородской области;
— двух БПЛА над территорией Тульской области;
— двух БПЛА над территорией Рязанской области;
— одного БПЛА над территорией Волгоградской области;
— одного БПЛА над акваторией Азовского моря.
О пострадавших не сообщается.