Уиткофф: переговоры по украинскому конфликту достигли "значительного прогресса"

14 декабря в Берлине состоялись переговоры американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине.

В состав делегации США вошли спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвуют глава киевского режима Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

На переговорах делегации достигли "значительного прогресса", заявил Стивен Уиткофф.

"[Делегации] провели углубленные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром они встретятся снова", - написал он в соцсети X.

Переговоры длились больше пяти часов. Стороны договорились продолжить работу в понедельник утром, тогда же они и расскажут подробности.