Силы ПВО уничтожили 130 украинских БПЛА за ночь

Ночью 15 декабря дежурными средствами ПВО были перехвачены 130 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:
— 38 БПЛА над территорией Астраханской области;
— 25 БПЛА над территорией Брянской области;
— 25 БПЛА над территорией Московского региона;
— восьми БПЛА над территорией Белгородской области;
— восьми БПЛА над территорией Ростовской области;
— восьми БПЛА над территорией Калужской области;
— шести БПЛА над территорией Тульской области;
— четырех БПЛА над территорией Республики Калмыкия;
— трех БПЛА над территорией Курской области;
— трех БПЛА над территорией Орловской области.
По одному дрону сбито над Рязанской областью и акваторией Каспийского моря.