Силы ПВО уничтожили 130 украинских БПЛА за ночь

Ночью 15 декабря дежурными средствами ПВО были перехвачены 130 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— 38 БПЛА над территорией Астраханской области;

— 25 БПЛА над территорией Брянской области;

— 25 БПЛА над территорией Московского региона;

— восьми БПЛА над территорией Белгородской области;

— восьми БПЛА над территорией Ростовской области;

— восьми БПЛА над территорией Калужской области;

— шести БПЛА над территорией Тульской области;

— четырех БПЛА над территорией Республики Калмыкия;

— трех БПЛА над территорией Курской области;

— трех БПЛА над территорией Орловской области.

По одному дрону сбито над Рязанской областью и акваторией Каспийского моря.