Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву. Об этом рассказал в понедельник, 15 декабря, мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале, первый БПЛА украинских националистов, летевший на Москву, был уничтожен после полуночи. Попытки атак продолжались до 5 часов утра.

Министерство обороны России уточнило в своем Telegram-канале, что всего за ночь сбито и перехвачено 25 дронов над столичным регионом, в том числе — 15 аппаратов, летевших непосредственно на Москву.

Ранее Сергей Собянин подчеркивал, что российская система ПВО делает все, чтобы защитить Москву от террористических актов с участием беспилотников. Он выразил огромные слова благодарности Вооруженным силам России и российскому ВПК, напомнив, что столица оказывает им всемерное содействие — необходимо делать все, чтобы минимизировать риски.

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совбеза 21 ноября подчеркивал, что Москва готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика спецоперации, ведущая к достижению целей военными средствами, пока Украина и ее союзники пребывают в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение России.