Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в ночь на понедельник, 15 декабря, 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 38 БПЛА сбили над территорией Астраханской области, по 25 дронов – над Брянской областью и над Московским регионом, в том числе — 15 аппаратов, летевших на Москву.

Кроме того, по восемь беспилотников сбиты над Белгородской, Ростовской и Калужской областями, шесть — над Тульской областью, четыре — над Калмыкией, по три — над Курской и Орловской областями, по одному — над Рязанской областью и над акваторией Каспийского моря.

Россия не оставляет без ответа подобные действия киевского режима. В ответ на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам в ночь на 13 декабря был нанесен массированный удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что временное перемирие в конфликте на Украине было бы очередным обманом и "запудриванием мозгов". Россия хочет работать не на временное перемирие, а на постоянный мир, который должен быть обеспечен надежными гарантиями, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.