США отметили значительный прогресс в мирных переговорах с Украиной

Переговоры американской стороны с украинской делегацией по мирному плану урегулирования конфликта на Украине прошли со "значительным прогрессом". Такое заявление сделал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф по завершении встречи в воскресенье, 14 декабря.

Как написал политик в социальных сетях, от Соединенных Штатов в переговорах с представителями киевского режима участвовал он сам и зять американского лидера Джаред Кушнера. Политики в ходе почти пятичасового общения "провели углубленные дискуссии по плану мирного урегулирования, экономическим программам и другим вопросам".

Уиткофф позитивно оценил достигнутый прогресс, но вдаваться в детали не стал, отметив, что в понедельник, 15 декабря, обсуждение продолжится, сообщает "Интерфакс".

Накануне помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков предупредил, что у Москвы будут резкие возражения, если в мирный план по Украине внесут изменения. При этом политик уточнил, что Россия пока не видела предложения Евросоюза и Украины по мирному урегулированию.

Этому предшествовало заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Европа, Соединенные Штаты и Украина стремятся достичь "какого-нибудь решения" в попытках урегулирования украинского конфликта до Рождества. Стубб выразил убежденность в том, что "мы находимся ближе к миру или конечному результату, чем когда-либо за последние четыре года".