В доме режиссера Роба Райнера обнаружены два тела

Американского режиссера и актера Роба Райнера и его жену Мишель нашли мертвыми в собственном доме в Лос-Анджелесе.

Тела 78-летнего Роба и 68-летней Мишель обнаружили около 15:30 14 декабря (02:30 мск 15 декабря). Оба погибли от ножевых ранений, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Департамент полиции Лос-Анджелеса пока не дает официальных комментариев. Журнал People утверждает, что к преступлению может быть причастен 32-летний сын Ник, который страдает наркотической зависимостью. Всего у пары трое детей.

Райнер – знаменитый голливудский режиссер. Он снял несколько десятков картин, в том числе "Когда Гарри встретил Салли", "Несколько хороших парней", "Американский президент", "Пока не сыграл в ящик". Также Роб сыграл второстепенную роль в фильме "Волк с Уолл-Стрит".