В СМИ появились подробности переговоров США и Украины в Берлине

Главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич участвовал в переговорах делегаций США и Украины, которые прошли в Берлине.

Как удалось выяснить РИА Новости, военачальник выступал на стороне американцев. Гринкевич сидел по левую руку от специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

Об участии Гринкевича ранее не сообщалось. Какие именно вопросы по линии НАТО затрагивались, тоже не уточняется.

Ранее Уиткофф заявил, что делегации США и Украины в Берлине достигли "значительного прогресса" в переговорах по урегулированию конфликта. Стороны обсудили 20 пунктов мирного плана, экономические и другие вопросы.